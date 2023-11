Peugeot E-2008 et Jeep Avenger (2024) : les SUV électriques de Stellantis baissent leur prix

Les constructeurs français ont-ils essayé de viser trop haut en matière de prix pour leurs nouveaux modèles électriques ? Alors que Renault se prépare également à lancer des modèles à zéro émission au positionnement moins élitiste, c’est clairement le cas chez Stellantis où Peugeot a passé ces derniers mois à baisser le prix de ses véhicules électriques. Celui de la E-308, d’abord, mais aussi plus récemment celui de la citadine E-208.

Et la baisse continue au sein de la marque au lion. Elle concerne désormais le E-2008 électrique, affiché au lancement à partir de 40 150€ dans sa version de base à 136 chevaux et batteries de 50 kWh. Le voilà désormais à 38 950€ avec ce même groupe motopropulseur et à 39 950€ avec le moteur de 156 chevaux et batteries de 54 kWh. Des remises immédiates sont disponibles sur les deux versions et permettent de baisser le prix à respectivement 37 790 et 38 760€.

Le Jeep Avenger électrique aussi en baisse

Dans son millésime « 2024 », son cousin le Jeep Avenger baisse aussi son prix dans sa version électrique. Il s’affiche à 38 000€ dans sa finition Longitude, au lieu de 40 000€ précédemment. Dans le cas du SUV américain, rappelons-nous tout de même qu’il était possible de l’acheter à 36 500€ en version électrique dans sa finition Avenger au lancement, encore disponible à 39 000€ il y a quelques mois. La finition Longitude est mieux équipée mais ce niveau « Avenger » profitait déjà d’une dotation et d’une présentation très correcte.