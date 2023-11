La Peugeot e-208 électrique baisse son prix (elle n'a sans doute pas le choix)

Proposée au catalogue de la 208 depuis son arrivée sur le marché en 2019, la e-208 électrique n’a jamais fait partie des modèles les plus abordables du segment. Plus chère que la vieillissante Renault Zoé (désormais facturée 35 100€ en premier prix), elle coûte quasiment aussi cher que les compactes électriques d’entrée de gamme (et même plus cher que la MG4 ou la BYD Dolphin chinoises).

Mais comme pour la E-308 du segment supérieur dont le positionnement élitiste a été beaucoup critiqué, Peugeot consent enfin à baisser un peu le prix de cette e-208. Il y a quelques jours, déjà, l’addition était descendue à 35 300€ et elle « plonge » cette fois à 34 850€ pour la finition Like, équipée du moteur de 156 chevaux combiné aux batteries de 51 kWh de capacité brute. Avec la remise immédiate appliquée actuellement à la commande, cette addition tombe même à 33 810€.

En attendant la Citroën ë-C3

Il faut dire que la Peugeot e-208 devra bientôt cohabiter avec la Citroën ë-C3, ne coûtant que 23 300€ dans sa version de base équipée d’un moteur de 113 chevaux connecté à des batteries d’une capacité de 44 kWh. Sa version haut de gamme sera inévitablement plus chère, mais moins que la Peugeot. L’Opel Corsa Electric, cousine presque jumelle de la Peugeot e-208, coûte elle 36 050€ en prix de base avec l’ancien moteur de 136 chevaux accouplé aux batteries de 50 kWh. Le constructeur allemand va donc sans doute devoir revoir ses prix à la baisse aussi, même s’il consent déjà une remise à 34 550€ actuellement.