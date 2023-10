La nouvelle Peugeot e-208 électrique restylée obligée de baisser ses prix

La semaine dernière, nous vous parlions des prix de la Peugeot e-208 restylée avant de la retrouver dans les allées du salon de Lyon 2023. Intéressons-nous cette fois à la liste des tarifs de sa version e-208 à zéro émission, cousine mécaniquement identique à l’Opel Corsa Electric. La Française se montre finalement un peu plus abordable que l’Allemande dans sa version de base, avec un premier prix fixé à 35 300€ pour la e-208 avec les batteries de 51 kWh brut et le moteur de 156 chevaux en finition Active (contre 36 050€ pour la Corsa Electric avec le moteur de 136 chevaux et les batteries de 50 kWh brut).

Curieusement, la version avec les petites batteries de 50 kWh brut (et le moteur de 136 chevaux) n’est disponible qu’à 35 900€ en finition e-Style. Le haut de gamme GT (batteries de 51 kWh) est affiché à 39 300€, c’est-à-dire moins cher que la 208 électrique d’avant restylage dans la même finition dotée de ce groupe motopropulseur, qui dépassait allégrement la barre des 40 000€. Quelques semaines après celui de la e-308 jugée trop chère par certains (dont nous), Peugeot a donc décidé de réduire un peu l’addition de ses modèles électriques.

Une nouvelle Mini électrique plus abordable

Il faut dire que la concurrence devient rude pour la citadine française, avec notamment l’arrivée d’une nouvelle Mini électrique désormais plus abordable qu’elle : 34 000€ avec des batteries de 40,7 KWh et 184 chevaux, mais tout de même 38 000€ pour les batteries de 54,2 kWh et le moteur de 218 chevaux. Rappelons cependant que la liste des options est plus longue et que l’addition de l’Anglaise (fabriquée en Chine) peut grimper à 46 230€ en finition Cooper SE JCW. La lionne reste aussi plus logeable avec ses cinq portes et son coffre plus gros. Mais attention, la Renault 5 et la Citroën e-C3 arrivent…