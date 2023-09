Nouvelle Mini - Le glamour anglais made in China - En direct du salon de Lyon 2023

La Mini fait peau neuve pour la quatrième fois depuis le lancement de la fameuse première mouture de 1959, la troisième depuis que la marque a été intégrée au groupe BMW. Pour cette cinquième génération, c’est la technologie électrique qui est mise en avant par la division anglaise du groupe allemand puisque la citadine n’existe pour l’instant qu’en version à zéro émission (les déclinaisons thermiques arriveront ultérieurement).

Le style conserve l’esprit de la lignée des Mini du 21ème siècle, mais avec quelques différences notables au niveau de la poupe. Elle reste, de très loin, la citadine la plus forte en personnalité du segment. Et le seul modèle avec la Fiat 500 à continuer d’exister avec une carrosserie à trois portes, un genre disparu chez tous les autres constructeurs. Tant mieux pour le design extérieur, mais il faut hélas composer en contrepartie avec une habitabilité très moyenne aux places arrière. Et un coffre rikiki de 200 litres, à peine plus généreux que celui d’une Fiat 500e (185 litres) et loin derrière celui des vraies citadines du segment B.

Cette nouvelle Mini laissera le choix entre deux versions dans sa configuration électrique : la Cooper E de 184 chevaux dotée de batteries de 40,7 kWh (autonomie maximale de 305 km) et la Cooper SE de 218 chevaux dotée de batteries de 54,2 kWh (autonomie de 402 km). La première coûtera 34 000€ en prix de base, la seconde se négociera à partir de 38 000€. Des prix pas trop mal placés en comparaison des autres citadines électriques du marché, même si l’addition peut dépasser largement les 40 000€ en finition haute (46 230€ en Cooper SE JCW). Et cette Mini électrique commercialisée chez nous sera fabriquée en Chine. Shocking.

La version thermique exposée sur le stand de Mini à côté de la version électrique est l’ancien modèle de quatrième génération, toujours au catalogue du constructeur sur notre marché. La future nouvelle mouture thermique sera une évolution de l’actuelle.