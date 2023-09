Elle est la deuxième voiture la plus vendue en France au premier semestre 2023, et l’une des stars du marché européen. La 208 constitue donc un formidable moteur de croissance pour le groupe Stellantis, et les visiteurs du salon de Lyon auront donc le plaisir d’en découvrir la version restylée.

A vrai dire, le remodelage reste assez léger d’un point de vue esthétique. On note l’apparition d’un bouclier avant redessiné, au rendu un peu plus agresssif, avec des « griffes » lumineuses verticales mieux mises en valeur en migrant sous les phares.

dailymotion Peugeot 208 restylée: griffée - Video en direct du salon de Lyon 2023

La calandre est aussi légèrement modifiée, tout comme la signature lumineuse des feux arrières, lesquels enserrent un monogramme Peugeot qui s’étire et couvre désormais presque toute la calandre, suivant une tendance en vigueur chez de nombreux constructeurs.

Sous le capot, si le bloc 75 ch 3 cylindres d’entrée de gamme n’évolue pas, tout comme sa déclinaison turbocompressée délivrant 100 ch, on note l’arrivée de blocs PureTech 100 et 136 ch micro-hybridés, accouplés à une boîte DSC double embrayage à 6 rapports.

Mais la version la plus puissante carbure uniquement aux électrons, avec 156 ch pour propulser la e-208 qui fait l’objet de notre vidéo et pour laquelle Peugeot revendique une autonomie de 400 km si les conditions de circulation le permettent (pas sur autoroute, donc !).