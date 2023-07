Tous les prix de l'Opel Corsa restylée (2023)

Les citadines du groupe Stellantis viennent de passer par la case restylage de mi-carrière. C’est l’Opel Corsa qui a lancé le bal, suivie de près par la Peugeot 208 que nous venons tout juste de découvrir sur Caradisiac. Basées sur la même plateforme et utilisant les mêmes groupes motopropulseurs, les deux petites autos de l’ancien groupe PSA restent rivales. En attendant de connaître les tarifs de la Française, on connaît désormais ceux de l’Allemande.

La Corsa restylée démarrera à 19 200€ en finition « Corsa » avec le petit Puretech essence de 1,2 litre de 75 chevaux à boîte manuelle. A ce prix, la voiture dispose de la climatisation manuelle, des radars de recul, de l’aide au maintien dans la voie, de phares à LED ou d’un petit écran tactile à 5 pouces sans Apple Carplay ni Android Auto (en plus d’une pompe à chaleur sur la variante électrique de base, de même qu’un écran tactile de 7 pouces ou des jantes à 16 pouces sur cette dernière). La finition GS, proposée à partir de 21 100€, ajoute une présentation extérieure plus soignée et un équipement intérieur meilleur, même s’il manque encore la climatisation automatique à ce niveau.

23 500€ pour la nouvelle version « hybride »

La nouvelle version à hybridation légère de 48 volts et boîte automatique à double embrayage, disponible en version 100 chevaux uniquement sur l’Allemande, débutera à 23 500€ et 25 200€ en finition GS. La variante 100% électrique se négociera à partir de 36 050€ pour la 136 chevaux/50 kWh et à 37 600€ pour la 156 chevaux/54 kWh uniquement disponible en finition GS. Compte tenu de la différence de prix entre les deux et de l’équipement supérieur de la « grosse » version, on voit mal qui se contentera de la première qui offre une autonomie inférieure de 40 km tout de même. Les prix de la 208 restylée, qui seront connus dans quelques jours, resteront sans doute très proches de ceux de cette Corsa restylée avec probablement quelques centaines d’euros d’écart en défaveur de la Française.