Non, ce n’est pas une erreur. Les photos publiées ici ne sont pas celles de l’Opel Astra, mais bel et bien celles de sa petite sœur Corsa qui bénéficie, ces jours-ci, d’un restylage, quatre ans après la commercialisation de sa sixième génération. Un lifting qui la fait bougrement ressembler à la compacte de la marque.

dailymotion Présentation vidéo - Opel Corsa restylée : elle a la Peugeot 208 dans le Vizor

C’est que le temps a passé depuis 41 ans, depuis que la citadine allemande sillonne les routes, et surtout, les villes européennes. Et avec un certain succès, puisque c’est toujours la petite auto la mieux vendue en Allemagne. Mais cette sixième Corsa est aussi celle qui a loupé le coche, celle qui, en 2017, se préparait gentiment à débouler à Rüsselshein dans sa version F, la fameuse sixième génération, conçue par la marque sous la coupe de General Motors. Mais patatras, au printemps de cette année-là, PSA (aujourd’hui devenu Stellantis) rachète le Blitz, et le projet de la Corsa se retrouve à la corbeille. Terminé les projets en solo : il faut désormais travailler en synergie avec le nouveau groupe constitué, et rebâtir une Corsa sur la même plateforme CMB que la Peugeot 208.

Une phase 1 à côté du Vizor

Frustrant pour les équipes qui ont déjà travaillé trois longues années sur le nouveau modèle et doivent tout reprendre de zéro. Mais cette frustration est double. Car quelques mois plus tard, la direction du design décide de remplacer la calandre de l’ensemble de la gamme Opel par le fameux Vizor, cette face avant totalement occulte que l’on retrouve, notamment, sur le Mokka. Mais la Corsa n’y aura pas droit, puisqu’au moment de la décision, elle est prête à être lancée.

Il aura donc fallu attendre près de quatre ans de plus, et le restylage de ce printemps, pour que la Corsa adopte enfin le Vizor, et ne soit plus reléguée, comme les désormais très anciennes Insignia, au rang des vieilles calandres.

Évidemment, en incorporant cette fameuse face avant fermée, les designers maison ont également été obligés de modifier les optiques pour les intégrer dans la nouvelle configuration. Ils en ont également profité pour redessiner le bouclier et, beaucoup plus légèrement, l’arrière de l’auto. L’intérieur des feux est redessiné et le logo Corsa est agrandi et trône au milieu du hayon, car on ne se cache plus lorsque l’on roule en Corsa.

À l’intérieur, les différences visibles sont peu nombreuses. La petite dalle numérique (en option) trône toujours devant le conducteur, et l’écran de 10 pouces a conservé sa place au sommet de la planche de bord. Mais son usage a diablement changé. Fini le manque de réactivité de l’affaire. Le Snapdragon de Qualcomm est passé par là pour fluidifier les différents menus.

Au bas de cette console, c’est un autre animal qui disparaît. La curieuse queue de requin inversée, qui faisait office de levier pour les boîtes automatiques, n’est plus. Il est remplacé par un simple petit curseur, comme sur d’autres modèles Stellantis.

Deux électriques plutôt qu'une

La Corsa-e, version électrique de la citadine, est-elle aussi du voyage restylage, et en version augmentée. Elle bénéficie de la nouvelle configuration moteur et batterie. Sa puissance passe désormais à 156 ch, et grâce aux cellules, qui lui offrent désormais 48,1 kWh au lieu de 46 kWh, elle dépasse de 2 tous petits km l'autonomie de 400 kilomètres WLTP.

Comme chez Peugeot, l'ancienne formule va continuer de cohabiter avec la nouvelle et si la version 156 ch s'appelle e-GT chez le Lion, elle prendra l'appellation de GSE chez Opel, un sigle tout droit venu des années 8à, que le Blitz a déjà exhumé pour son Astra, elle aussi en mode électrique.

La Corsa a donc rattrapé son retard sur bien des points par rapport à la 208, mais aussi sur les autres modèles de la gamme Opel. Elle devance également sa copine de chez Peugeot (du moins dans son annonce) avec un autre moteur qui fait son apparition sur l’Allemande : un bloc hybride léger de 48V d’une puissance de 100 et 136 ch au choix. Pas d'inquiétude pour autant : la batterie vient se nicher sous le siège du conducteur et les 309 l du coffre sont intactes.

L'hybridation légère présentée sur la Corsa avant la 208

Cette batterie anime un moteur électrique de 28 ch qui va booster le petit bloc thermique d’1.2 l. Un moteur essence dont le nom est archiconnu, puisqu'il s'agit du fameux Puretech. Mais il s'agit d'une nouvelle génération qui pourrait bien être débarrassée de ses défauts de jeunesse. Il équipe déjà les Peugeot 3008 et 5008, avant de débarquer sur cette Corsa et de trouver sa place sous le capot de la cousine 208.

Mais si l'Allemande est présentée aujourd'hui dans sa version restylée, la Française, qui elle aussi aura droit à un lifting prochainement, ne sera dévoilée que cet été pour une commercialisation en novembre, alors que la Corsa sera déjà sur les routes depuis un bon mois. Pour autant, ces nouveaux moteurs hybrides ne seront pas disponibles au moment du lancement sur la citadine de Rüsselsheim. Une manière de ne pas griller la politesse à sa sœur Peugeot ?