La Peugeot e-308 SW break (2024) ne coûte pas plus cher

Disponible au catalogue depuis quelques mois, la Peugeot E-308 électrique a baissé son prix à plusieurs reprises pour améliorer sa compétitivité dans une catégorie où la concurrence fait rage. A 43 900€ (et 42 590€ actuellement avec une remise immédiate à la commande), elle reste un peu chère quand on la compare avec une Tesla Model 3, une Renault Mégane E-Tech ou une Volkswagen ID.3 sachant qu’elle possède des batteries un peu plus petites que ces dernières à ce prix.

Version assez unique sur le marché avec sa cousine de chez Opel l’Astra Sports Tourer Electric (sauf si l’on considère le break MG5 affiché au prix canon de 32 990€ !), la E-308 SW break vient à son tour de dévoiler ses tarifs. Et elle coûte exactement le même prix que la déclinaison à cinq portes classique : 43 900€ et 42 590€ en finition Allure avec la remise immédiate valable actuellement. Peugeot a donc décidé de faire un petit effort puisqu’habituellement, le break coûte légèrement plus cher que la berline.

Jusqu’à 409 km d’autonomie

Théoriquement, la E-308 SW peut parcourir jusqu’à 409 kilomètres en utilisation mixte grâce à son moteur de 156 chevaux alimenté par des batteries de 54 kWh en capacité brute. Reste à savoir si ces petites batteries suffiront aux clients d’un break compact, qu’on imagine volontiers comme de gros rouleurs. Notez que malgré ses batteries d’une capacité de 61 kWh en version haut de gamme, la MG5 chinoise ne fait pas mieux en la matière et n’annonce que 400 kilomètres au maximum en autonomie (ou 320 km avec les batteries de 50 kWh dans sa version de base).