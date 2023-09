La Peugeot E-308 électrique devient moins chère que la Tesla Model 3

48 000€. Voilà le prix affiché de la Peugeot E-308 électrique lors de son lancement il y a quelques mois. Avec un moteur moins puissant que celui de ses principales concurrentes (156 chevaux) et des batteries d’une capacité moindre (54 kWh brut), inutile de préciser que cette tarification a fait beaucoup jaser. Dans les semaines suivantes, Peugeot a abaissé à plusieurs reprises ce prix de façon à rendre la voiture éligible au bonus écologique et à la faire devenir plus intéressante face à ses rivales.

C’est une nouvelle fois le cas avec une addition désormais fixée à 43 900€ dans sa finition Allure, qui descend même à 42 590€ avec une remise directe (Peugeot pratique des remises sur ses modèles neufs en permanence). La compacte française à zéro émission devient ainsi plus abordable que la Tesla Model 3 restylée, affichée à 42 990€.

Mieux, mais…

Cette baisse de prix est logique et permet aussi à la voiture de se rapprocher de la Renault Mégane E-Tech, affichée à partir de 38 000€ ou à 42 000€ avec ses grosses batteries et son moteur plus puissant. Elle fait aussi l’effort à ce prix de proposer un équipement de série correct pour s’aligner sur ses concurrentes. Et elle fait preuve d’une autonomie acceptable grâce à une faible consommation en électricité. Mais sa dotation mécanique reste inférieure à celle de ses concurrentes. Notez qu'en location, elle démarre à 406,38€ par mois.