Le Jeep Avenger électrique augmente ses prix

36 500€. Voilà le prix de base annoncé par Jeep sur l’Avenger dans son niveau de finition le plus bas (« Avenger ») lors de la présentation du nouveau SUV électrique citadin américain. Un prix plus bas que celui des autres modèles de petite taille sur le marché, malgré une dotation de série pas trop pingre (climatisation automatique, pompe à chaleur, écran tactile de 10,25 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto, instrumentation numérique…).

Hélas, les prix de l’Avenger ont déjà augmenté. La version d’entrée de gamme « Avenger » coûte désormais 39 000€ et le reste des finitions grimpe aussi comme vous pouvez le voir ci-dessus. Attention, ce sont toujours les anciens prix qui sont affichés sur le configurateur de la marque lors de la première étape (les prix corrects sont bien présents lorsqu’on continue le processus de configuration).

Moins cher que les Peugeot e-2008 et Opel Mokka Electric

Notez que même à ce prix, le Jeep Avenger reste plus abordable que ses deux cousins électriques du groupe Stellantis. Le Peugeot e-2008 avant restylage coûte actuellement 42 700€ en prix de base et l’Opel Mokka Electric se négocie à partir de 42 000€. Le Smart #1 chinois reste lui aussi plus cher à 39 990€ dans sa finition de base, même s’il bénéficie à ce prix d’un meilleur équipement de série.