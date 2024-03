La Renault Zoé est bien morte

Elles ne couraient pas les rues, les citadines électriques en 2012. Arrivée cette année-là, la toute première Renault Zoé faisait office de pionnière de la même façon que la Nissan Leaf sur le créneau des compactes. Intronisée à l’époque par Carlos Ghosn, elle faisait la fierté de la marque au losange qui se positionnait avant tout le monde sur le créneau des petites citadines électriques modernes.

La Renault Zoé ne s’est jamais vendue aussi bien que les citadines thermiques en Europe. Mais en douze ans de carrière (avec une « phase 2 » profondément revue à partir de 2019), elle a tout de même dépassé les 400 000 exemplaires écoulés sur le Vieux Continent. On savait qu’elle arrivait en toute fin de carrière, annoncée l’été dernier. Le dernier exemplaire doit sortir aujourd’hui de l’usine de Flins. Et après il en sera fini de la petite auto à zéro émission qui n’existera plus qu’en stock pendant quelques mois supplémentaires.

Et maintenant, place à la 5 E-Tech Electric

Toujours proposée au catalogue à partir de 35 100€ dans sa finition Equilibre de base, la Zoé laisse sa place à la fameuse 5 E-Tech Electric. Mais cette dernière n’arrivera qu’à l’automne prochain et uniquement dans sa version haut de gamme à grosses batteries de 52 kWh. Si tout se passe comme prévu, elle devrait beaucoup mieux se vendre que son prédécesseur surtout lorsque sa version d’entrée de gamme rejoindra le catalogue l’année prochaine.