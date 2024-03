La ruse de Stellantis pour mieux vendre la Leapmotor T03 chinoise en Europe

Caradisiac a essayé la Leapmotor T03 à la fin de l’année 2022. A l’époque, cette toute petite citadine chinoise proposée à moins de 26 000€ n’avait aucun lien avec le groupe Stellantis. Mais depuis que la grande formation automobile issue de la fusion entre PSA et FCA a annoncé son partenariat avec Leapmotor, les choses vont bouger pour la marque chinoise chez nous. Pour rappel, Stellantis doit assurer la distribution de ses véhicules sur tout le Vieux Continent.

D’après les journalistes de Reuters, Stellantis prépare une ruse pour éviter à la Leapmotor T03 d’avoir à composer avec d’éventuelles taxes sur l’importation des voitures fabriquées en Chine. Comment ? En la « fabriquant » en Pologne à l’usine de Tichy (où sont déjà assemblés plusieurs modèles du groupe comme le Jeep Avenger, la Fiat 500 thermique et la Fiat 600). On a laissé des guillemets car Stellantis prévoirait d’employer la technique du SKD (« Semi Knocked Down »), consistant à importer directement la voiture de chine avant de terminer son assemblage sur place. L’intérêt de cette technique est d’éviter les taxes d’importation réservées aux véhicules complets. Jusqu’à rendre le véhicule électrique au bonus écologique français ?

Une concurrente de la Citroën ë-C3

Cette Leapmotor T03 s’impose par ailleurs comme une rivale directe de la Citroën ë-C3 électrique, mais aussi de la future Fiat Panda électrique. Reuters parle d’une production polonaise qui débuterait au mois de juin 2024 pour la T03. Reste à savoir comment Stellantis compte s’organiser pour sa distribution.