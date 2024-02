Stellantis veut fabriquer des voitures chinoises électriques en Italie

Les décisions de Carlos Tavares à la tête de Stellantis peuvent parfois surprendre et la prise de participation du groupe dans le constructeur chinois Leapmotor en fait partie. Farouche opposant aux voitures électriques encore récemment, Carlos Tavares mène désormais une stratégie d’électrification massive de ses voitures partout dans le monde. Et alors que Stellantis s’inquiétait comme Renault de la montée en puissance des marques électriques il y a quelques années, il voudrait désormais organiser directement la construction de ces voitures électriques en Italie.

D’après les journalistes d’Automotive News, Stellantis (qui détient désormais 21% de Leapmotor) plancherait sur l’industrialisation de modèles du constructeur chinois en Italie sur le site de Mirafiori (où sont notamment assemblés les Fiat 500 et 600). L’objectif serait de produire 150 000 Leapmotor par an pour le marché automobile européen, évitant ainsi les problèmes liés à l’importation de modèles chinois qui est de plus en plus mal vue par le législateur européen. En France, cette stratégie permettrait également de rendre éligible les Leapmotor au bonus écologique (si ce bonus écologique français existe encore au moment de leur production).

Stellantis veut vendre les Leapmotor chez nous

Stellantis avait déjà annoncé en octobre dernier son intention de gérer la commercialisation des Leapmotor sur le marché européen. Leapmotor se positionne comme une marque automobile électrique aux tarifs bas, dont le contenu technologique a convaincu Stellantis de monter à son capital. Pour l’instant, on ignore quelles autos le groupe prévoit de construire en Italie mais on peut penser à la petite T03 et surtout au SUV C11, présent au dernier salon de Munich 2023.