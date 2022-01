La Sécurité Routière tacle à sa manière le retour aux 90 km/h

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) vient de dévoiler un bilan provisoire de l'accidentalité routière pour 2021 (le bilan définitif ne sera pas connu avant le printemps). 2 947 personnes ont perdu la vie sur le réseau français, soit une baisse de 9 % par rapport à 2019 (2020 étant une année à part avec les confinements).

Dans ce bilan, un passage a attiré notre attention. Celui réalisé par le type de route. L'ONISR indique que la baisse de la mortalité est moins marquée dans les agglomérations et sur les autoroutes que sur le reste des routes. Comprenez par là sur les nationales et surtout sur les départementales… où la vitesse avait été abaissée à 80 km/h en juillet 2018. Une manière déjà subtile de nous aiguiller sur le fait que cette baisse de la limitation de vitesse semble porter ses fruits.

Une mortalité stable dans les départements à 90 km/h mais…

Mais la suite est moins subtile. L'ONISR propose un bilan séparé entre les départements qui sont restés à 80 km/h et ceux qui ont remis en place sur tout ou partie de leur territoire les 90 km/h. C'est en effet possible depuis début 2019, avec la loi mobilités. Pour calmer la fronde des automobilistes et des élus locaux, qui n'avaient pas digéré une mesure imposée depuis Paris, les conseils départementaux peuvent revenir à 90 km/h. Un rapport ministériel publié fin 2021 a montré que ce retour aux 90 km/h était plébiscité par les départements les plus ruraux. Une quarantaine a remis en vigueur le 90. Mais une large majorité l'a fait sur des axes structurants, et non la totalité du territoire.

L'ONISR indique que dans les 38 départements qui ont ressorti des panneaux 90 km/h, il y a eu 655 tués sur les routes hors agglomérations et hors autoroutes. Ce qui est "un bilan stable par rapport à 2019", année où la mesure est entrée en vigueur. On peut penser que ce résultat stable prouve qu'il n'y a pas de problème à relever la vitesse maxi autorisée (VMA). Mais la Sécurité Routière indique que dans les 57 départements qui n'ont pas modifié la VMA, il y a eu une chute de 16,4 % du nombre de tués sur les routes hors agglos et autoroutes.

Toujours pas d'analyse précise par limitation et cause d'accidents

Si l'ONISR en reste à des chiffres sans les commenter, la façon dont ils sont indiqués dans le communiqué ne peut être anodine. De manière indirecte, la Sécurité Routière semble faire comprendre que rester à 80 km/h est la meilleure solution, elle fait plonger la mortalité routière, d'autant qu'ailleurs, la stabilité peut être remise en cause par une circulation moindre en 2021 (avec une circulation normale, cela aurait pu augmenter). Voilà qui s'ajoute à ses recommandations avant de remettre en place le 90 km/h qui sonnent comme des contraintes pour décourager les départements et qui sentaient déjà la désapprobation de la dérogation.

La Sécurité Routière reste bien sûr fidèle à son principe d'analyse biaisée des résultats, depuis la mise en place des 80 km/h, puisque ces statistiques hors agglomérations et autoroutes englobent tout un tas de limitations, de 70 à 110 km/h, et ne fait en aucun cas une réelle distinction des tronçons à 80 km/h et ceux remontés à 90 km/h. Et il n'y a pas d'analyse des causes des accidents mortels. Le facteur vitesse n'est donc pas isolé. Alors regarder plus précisément les effets autour de 80/90 km/h, on rêve.

Cela devient assurément compliqué et difficile. Mais du côté de la Sécurité Routière, il est plus pratique de se contenter du chiffre le plus global, qui n'est pas faux, donc pas contestable… mais n'est pas celui qu'il faudrait.