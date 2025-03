La Skoda Octavia RS ne fait pas partie des effectifs de la gendarmerie nationale ou la police de notre pays, même si les forces de l’ordre disposent d’autres véhicules du constructeur tchèque comme le Kodiaq au sein de leurs effectifs.

Au Royaume-Uni, la division locale de Skoda vient de présenter une version adaptée pour la police de sa nouvelle familiale sportive restylée, avec les systèmes lumineux qui s’imposent et la décoration qui va avec. Les autos ont été converties par un spécialiste de ces préparations officielles et sont présentées aux forces de l’ordre dans le but de les convaincre à en commander quelques exemplaires.

La voiture de police parfaite ?

L’Octavia RS restylée, récemment essayée par Caradisiac, existe dans une version break combinant le moteur de la Golf GTI (poussé à 265 chevaux) et un coffre gigantesque de 600 litres au minimum, avec une transmission aux seules roues avant et des places arrière à l’habitabilité excellente.

Abattant le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et capable de filer à 250 km/h, elle n’égale évidemment pas les performances de vraies voitures de sport comme l’Alpine A110 de nos gendarmes. Mais dans la vraie vie et des conditions pas forcément idéales (pluie, chaussée dégradée…), elle marcherait quasiment aussi fort avec une praticité très supérieure et des coûts d’utilisation et d’entretien plus raisonnables (même si l’auto se négocie désormais à partir de 47 310€ en 2025).

Bref, c’est sans doute la parfaite voiture à tout faire pour les forces de l’ordre. Une sorte d’équivalent européen à la grosse familiale préparée de la police américaine. Et peut-être qu’avec elle, les gendarmes français causeraient moins de dégâts lors de leurs interventions sur les autoroutes du pays…