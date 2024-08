La Subaru WRX garde l'option d'un lecteur CD pour les nostalgiques

Le lecteur CD fait partie de ces équipements automobiles tombés en désuétude depuis le début de la précédente décennie. Il faut bien avouer qu’actuellement, la compatibilité de nos automobiles avec les systèmes du genre d’Apple Carplay et Android Auto figurent désormais parmi les équipements absolument incontournables : la clientèle n’écoute plus sa musique qu’à travers de nombreuses applications de streaming, quand elle n’a pas simplement constitué une playlist en téléchargeant des morceaux sur son téléphone connecté à l’interface de la voiture.

Alors qu’il faisait partie des options à la pointe de la technologie dans les années 90 en remplaçant petit à petit le cultissime lecteur K7, le lecteur CD a ainsi disparu de nos voitures neuves. Mais pas chez Subaru sur certains modèles, notamment la berline WRX non commercialisée chez nous.

375 dollars pour un lecteur CD !

On apprend ainsi par Engine Patrol qu’il est possible, aux Etats-Unis, de commander sa Subaru WRX avec un lecteur CD à bord. Il coûte 375 dollars tout de même, ou carrément 450 dollars si vous l’ajoutez à un modèle à boîte automatique (enfin, une transmission CVT). Il se situe sous l’accoudoir central et non pas sur la console centrale, cette dernière étant occupée par un énorme écran tactile central conformément à l’air du temps.

Notez qu’il n’est quand même pas possible d’opter pour un lecteur radio K7, au grand dam des plus nostalgiques d’entre nous.