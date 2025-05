La version sportive AMG 45 de la Mercedes CLA se prépare, elle sera entièrement électrique.

En mars dernier, Mercedes dévoilait la nouvelle génération de la Mercedes CLA en version 100 % électrique. Cette auto qui arrivera en concession au cœur de l’été existera aussi en version avec des motorisations hybrides 48 V. Mais afin d’éviter un malus trop pénalisant pour les versions les plus sportives, la Mercedes-AMG Cla 45 disposera d’une motorisation « zéro émission ».

Que se rassurent les conducteurs sportifs, cette Mercedes-AMG CLA 45 qui coiffera la gamme sera suffisamment performante. En effet, elle utilisera les nouveaux moteurs électriques de la firme britannique Yasa spécialisée dans les motorisations électriques hautes-performances. Rappelons que cette entreprise appartient désormais, depuis 2021, à Mercedes.

Flux axial Vs flux radial

Les moteurs électriques en question qui équiperont la Mercedes-AMG CLA 45 disposent d’une architecture à flux axial. Par rapport aux habituelles motorisations électriques à flux radial, l’architecture à flux axial est plus compacte et plus légère. De plus, elle offre une densité énergétique exceptionnelle lui permettant d’obtenir jusqu’à quatre fois plus de puissance par kilogramme qu’un moteur « radial ». Revers de la médaille, ce type de moteur coûte plus cher à produire et c’est pour cela qu’il équipera en premier lieu des voitures de luxe comme la Mercedes-AMG CLA 45.

Une concurrence bien affûtée

Bénéficiant d’une architecture 800 volts, la nouvelle Mercedes-AMG CLA 45 s’équipera de deux moteurs à flux axial (un sur chaque essieu) et sera dotée de quatre roues motrices. La puissance générée par le groupe motopropulseur sera de 500 ch, et permettra à la belle sportive allemande d’aller se frotter aux BMW i4 M50 xDrive de 544 ch et Tesla Model 3 Performance de 460 ch. Ses performances devraient être lui permettre d’être à la hauteur de ses plus proches concurrentes.