La vignette verte d'assurance en voie de disparition ?

75 ans après sa création, et obligatoire sur les pare-brise des Français depuis près de 40 ans, la vignette verte d’assurance pourrait bientôt disparaître.

Selon les informations du site MoneyVox, la fédération des assureurs (France Assureurs), qui regroupe 247 entreprises du secteur, souhaite tout simplement supprimer le certificat d’assurance tel que nous le connaissons actuellement. Exit donc la vignette, mais aussi le certificat papier, trop facilement falsifiables selon France Assureurs, qui souhaite par cette suppression lutter contre la fraude, mais également simplifier la vie des assurés.

Pour France Assureurs, cités par MoneyVox : « Les assureurs travaillent sur la suppression de la carte verte depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nos discussions avec les pouvoirs publics nous laissent à penser que le projet est en bonne voie. »

Pour remplacer la vignette verte et le certificat d’assurance, France Assureurs propose simplement d’avoir recours, pour les Forces de l’ordre, au Fichier des Véhicules Assurés créé en 2016. Un fichier qui compte aujourd’hui plus de 56 millions de véhicules, et qui recense des informations précises sur les contrats d’assurance en vigueur (immatriculation du véhicule, nom de l’assureur, numéro du contrat et date d’échéance, etc.). Un fichier mis à jour quasiment en temps réel puisque les assureurs disposent d’un délai de 72 heures pour signaler les changements. Une façon efficace de lutter contre la fraude.

Enfin, la suppression du certificat d’assurance version papier permettrait d’éviter l’impression et l’expédition de plus de 50 millions de documents par an en France, favorisant ainsi un impact écologique bien moindre.