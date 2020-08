La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet star du dernier clip de Drake

Conformément à la plupart des rappeurs à succès, Drake prend plaisir à dévoiler ce que son argent et sa notoriété lui permettent d'acheter ou d'expérimenter. Après le Boeing 767 "Air Drake" réalisé en partenariat avec l'entreprise canadienne Cargojet, voici la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet star du clip "Laugh Now Cry Later".

La firme allemande intronisait pour rappel cette étude spectaculaire à l'occasion du salon de Pebble Beach en 2017. La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet se singularise par une longueur de 5,70 mètres (contre 5,03 mètres pour la déjà très longue Mercedes Classe S Cabriolet), une calandre imposante, des projecteurs LED très fins, des chromes, des jantes sculpturales et un habitacle mêlant bois et cuir. Aucun moteur thermique ne se cache sous son long capot. La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet est en effet animée par quatre moteurs électriques délivrant une puissance cumulée de 750 chevaux.