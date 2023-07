La voiture électrique à 100 € par mois annoncée le 14 juillet ?

Plus d’un an après l’annonce par le Président Macron du « leasing social », le projet semble en phase de finalisation et pourrait ainsi être mis en place d’ici la fin de l’année. C’est ce qu’indiquent nos confrères des Échos puisque « les pouvoirs publics ont précisé aux acteurs du secteur les détails concrets qu’ils envisagent de mettre en place ».

Le quotidien précise que la mesure devrait concerner les ménages affichant un revenu fiscal de référence annuel d’un peu plus de 14 000 € (5e décile). Néanmoins, certains acteurs souhaiteraient étendre l’offre jusqu’au 7e décile, soit un peu plus de 19 000 € de revenu fiscal de référence.

De plus, le gouvernement planche sur un coup de pouce financier de 7 000 € par véhicule versé aux loueurs longue durée, en plus de bonus écologique actuel. Les différents acteurs du secteur devraient travailler sur des hypothèses de leasing sur deux, trois ou cinq ans, avec un kilométrage compris entre 10 000 et 15 000 km par an.

Des délais à respecter

Le gouvernement souhaiterait aller plus loin en garantissant des délais de livraison, le but étant de prendre livraison de sa voiture six mois après la prise de commande. Un délai qui semble juste par rapport aux difficultés d’approvisionnement de certains composants.

Via son « leasing social », le gouvernement compte bien soutenir la production française. Seulement, MG vient de jeter un pavé dans la mare avec son offre de location longue durée à seulement 99 € par mois, sans apport ! Pour le moment, elle n’est valable que jusqu’à fin août, mais la marque chinoise pourrait très bien la prolonger.

Un tremplin pour la Citroën ë-C3 ?

Renault a dans sa gamme la Zoé, produite à Flins, mais le gouvernement aurait souhaité mettre en avant la R5, fabriquée à Douai. Seulement, elle n’arrivera au plus tôt qu’au troisième trimestre 2024.

Ainsi, Citroën pourrait tirer son épingle du jeu grâce à son ë-C3. En effet, le nouveau patron de la marque, Thierry Koskas, a récemment annoncé le lancement d’une C3 électrique en début d’année prochaine. Fabriquée en Slovaquie, cette citadine d’une longueur inférieure à quatre mètres devrait être affichée sous la barre des 25 000 €, sans aides.