Dans quelques années, les voitures électriques vont devenir de plus en plus intéressantes sur le plan financier pour les clients. Promis, ce n'est pas un vœu pieux, mais simplement l'une des conséquences de la marche forcée vers l'électrique imposée par l'Union européenne.

Même si aujourd'hui de nombreux marchés européens du neuf sont à la peine et que cette morosité touche également l'électrique, UFC Que choisir indique que dès l'an prochain, si l’on regarde le coût total de possession (achat, entretien, carburant, fiscalité...) les voitures électriques neuves de taille moyenne devraient devenir moins chères, suivies par les petites voitures en 2029 et les grandes voitures en 2032.

Actuellement, ce n'est pas encore le cas, car le prix d'achat des électriques restent encore plus élevés que les modèles thermiques. Ainsi, l'association annonce que pour une durée de possession de quatre ans, les coûts supplémentaires s’élèvent à 2900 € pour un petit véhicule, 750 € pour un véhicule moyen et 4300 € pour un véhicule de grande taille.

L'importance des aides et du prix de l'électricité

Mais au-delà de ces estimations, l'étude met surtout en avant que ce marché est particulièrement dépendant des aides gouvernementales : "Le maintien des aides est essentiel pour assurer l’attractivité de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Les aides devraient être maintenues à environ 1500 € en 2026 et à 750 € en 2027 pour garantir la parité de prix pour le premier possesseur". Ainsi, si on se fie à cette étude, l'autre facteur clé le tarif de l'électricité. Il est essentiel que les possesseurs aient accès à la recharge à domicile, sans quoi il sera beaucoup plus difficile d'être à l'équilibre.

Des occasions moins exposées

Si les véhicules électriques neufs sont encore très onéreux, la situation est plus enviable avec les occasions. Ainsi, "les coûts de possession d’une voiture électrique d’occasion, considérant une voiture neuve achetée en 2024, sont inférieurs à une voiture thermique équivalente, quel que soit son gabarit". En seconde main, le propriétaire d’une voiture électrique économisera approximativement 2 000 € sur cinq ans, note UFC Que Choisir.