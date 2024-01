La Volkswagen électrique à moins de 25 000€ n'arrivera pas avant 2026

Comme Renault, Citroën et bientôt Fiat ou Opel, Volkswagen prépare bien une citadine électrique à moins de 25 000€. L’ID.2 s’inscrira dans la gamme du constructeur allemand aux côtés de la Polo thermique et ressemblera au concept-car ID.2All que nous avons découvert l’année dernière. Mais attention, il faudra l’attendre un peu plus longtemps que prévu.

D’après les journalistes allemands d’Auto Motor Und Sport qui citent des sources internes au groupe Volkswagen, la production de masse de l’ID.2 ne démarrera qu’en mai 2026. La présentation officielle de sa version de série sera elle organisée à l’automne de l’année 2025. Et elle coûtera finalement « un tout petit peu moins de 25 000€ » dans sa version de base. Volkswagen projetait initialement de la positionner sous les 24 000€ mais en raison des coûts, cette idée aurait finalement été écartée. L’ID.2 arrivera donc bien après les Citroën ë-C3 et Renault 5 E-Tech, également positionnées sous les 25 000€. Proposée à partir de 23 300€, la première débutera ses livraisons au printemps 2024. Promise à environ 25 000€ en prix de base avec des batteries de 40 kWh, la seconde démarrera sa production l’année prochaine.

D’autres citadines électriques chez Volkswagen

Rappelons qu’au sein du groupe Volkswagen, cette ID.2 aura droit à des cousines chez Skoda et Cupra. Le constructeur allemand travaille aussi sur un projet de micro-citadine ID.1 à moins de 20 000€, pour lequel il pourrait s’associer avec Renault qui prépare sa Twingo pour 2026.