La Zapo, un drôle d’engin venu d’Ukraine

Comme cela s’est beaucoup fait à l’Ouest, l’Union Soviétique décide dans les années 50 de motoriser massivement sa population. S’il n’est pas question de produire sous licence un modèle venu de l’occident décadent, on va drôlement s’inspirer d’une brillante petite auto : la Fiat 600. Elle est italienne, et les camarades sont très nombreux dans la Botte.

Cela donne la Zaz Zaporojets 965, apparue en 1960. Drôle de nom, n’est-ce pas ? Cela s’explique géographiquement : elle est fabriquée dans l’usine Kommunar située en Ukraine, à Zaporojie.

La marque Zaz est l’acronyme de Zaporijskyï Avtomobileboudivelnyï Zavod, Usine d'Automobiles de Zaporojie. Simple comme tovaritch. Techniquement, la 965 singe l’architecture de la Fiat : moteur arrière, suspension à quatre roues indépendantes et bras obliques dans la poupe. Mais à l’avant, l’ukrainienne remplace le ressort à lames transversal de l’italienne par des barres de torsion. Et le moteur n’a rien à voir. Très original, il s’agit d’un V4 ouvert à 90° et refroidi par air : une configuration unique vu son implantation. Autre singularité, son bloc se compose d’alliage de magnésium !

Pourquoi ? Parce qu’il a été conçu initialement pour animer un petit véhicule tout-terrain à usage militaire, le Luaz 967. Tout petit (746 cm3), ce V4 ne produit que 23 ch, mais le but de la 965 est d’être le moins cher possible. A 1 800 roubles, elle est en tout cas bien plus abordable que la Moskvitch 402 (2 511 roubles), pâle imitation la Ford Taunus allemande.

Jamais une auto avait été si abordable en ex-URSS ! Malheureusement, produite dans une usine jusque-là spécialisée dans le matériel agricole, la Zaz est approximativement fabriquée et peu fiable. Améliorée, elle durera tout de même jusqu’en 1969, et sortira à plus 300 000 unités.

Celle qui mettra Zaz sur la route du succès, c’est la plus grande 966. Apparue en 1966, elle calque son look sur celui de la Nsu Prinz 4, elle-même inspirée de la Corvair américaine. Oui, l’ennemi héréditaire influence le look des voitures du paradis communiste. En pleine guerre froide !

Mais les similitudes s’arrêtent là. Car techniquement, la 966 dérive de la 965, en améliorant ce qui peut l’être. Suspension renforcée dont les barres ne se détarent plus, moteur plus puissant (30 ch) qui ne surchauffe plus, carrosserie à peu près étanche… Il n’en faut pas plus pour persuader ses concepteurs de l’exporter à l’Ouest, notamment en Autriche où elle sera surnommée Eliette.

Avec sa garde au sol élevée et ses organes mécaniques placés relativement haut, la Zaz passe presque partout, et se joue des gués. Evidemment, elle tient mieux la piste que la route, mais la vitesse n’est pas son truc. Elle doit d’abord s’adapter à des voies difficiles.

La 966 évolue en 968 en 1971 (40 ch) puis en 968M en 1979, gagnant à chaque fois un peu de confort (sièges de Lada) et de sécurité (colonne de direction à absorption d’énergie, obligatoire à l’Ouest). La M se sépare des énormes prises d’air arrière, qu’elle remplace par des grilles, et adopte un tableau de bord moins spartiate.

Elle termine sa carrière en 1994, produite à plus de 3,4 millions d’exemplaires. Elle n’a pas motorisé l’URSS, comme cela était prévu (c’est la Lada qui l’a supplantée dans cette tâche), mais reste loin d’avoir démérité.

Surtout, cette petite auto vite désuète, du moins selon les standards de l’Ouest, se pare d’équipements incroyables. Outre une radio de série (hein, vous en dites quoi, les méchants réactionnaires ?), elle profite d’un chauffage autonome à essence. Utilisable donc sans réveiller le moteur.

Du jamais-vu à ce niveau de gamme ! Surtout, elle se signale par une caractéristique unique au monde : une trappe ménagée dans le plancher avant droit. Pourquoi faire ? Pour pêcher sur la banquise.

Et comme une baladeuse est fournie, on peut même taquiner l’esturgeon la nuit ! Manger du caviar dans une Zapo, voilà le paradis communiste tant vanté…Cette petite auto très astucieuse a été progressivement remplacée dès 1987 par celle qu’on connaîtra en France sous l’appellation Tavria, une épouvantable traction conçue avec l’aide de Renault.

Surtout, la Zapo a été très appréciée d’un certain Vladimir Poutine, qui a possédé un exemplaire de 1972, certainement sa première auto. Une voiture, qu’on se le dise, ce n’est pas un objet comme les autres. Ça parle au cœur. Le maître du Kremlin rêve-t-il parfois tendrement de sa petite ukrainienne, un sourire se dessinant sur ses lèvres ? Ce serait bien…