Lady Gaga s'habille avec un pare-chocs de Mercedes

Avez-vous déjà vu une robe en pare-chocs de voiture ? Maintenant, oui. Et ce grâce à Lady Gaga et sa tenue insolite imaginée par la maison SELVA. Les images parlent d'elles-mêmes : le bouclier d'une berline Mercedes Classe E découpé en plusieurs morceaux couvrent de la tête aux pieds la star.

La partie la plus visible de la voiture à trois volumes concerne le haut. L'ouverture béante réservée au projecteur gauche de l'Allemande ainsi que les emplacements des grilles à proximité immédiate des roues sont facilement reconnaissables. Des trous ont en outre été ajoutés afin de pouvoir passer les bras et porter cette curieuse robe.

Les plus observateurs noteront qu'il s'agit d'un pare-chocs de Mercedes Classe E des années 2014 à 2016 équipée d'un pack AMG Line. Les plus férus de la firme à l'étoile ajouteront que l'élément de carrosserie provient plus précisément d'un coupé ou d'un cabriolet. Un accoutrement qui ne manque pas de faire réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.