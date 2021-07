Lamborghini lance son premier... yacht, doté de deux V12

Si l'automobile peut déjà provoquer un joli concours de celui qui a le compte en banque le plus rempli, elle est encore loin du monde nautique et de ce que l'on peut dépenser pour un bateau. Certains constructeurs auto l'ont d'ailleurs parfaitement compris en produisant au compte gouttes, et en partenariat avec des spécialistes de la construction de yachts, des engins performants, luxueux et évidemment hors de prix.

C'est le cas de Lamborghini qui se lance dans le domaine avec les premières livraisons du "Tecnomar for Lamborghini 63", inspiré de la Sian FKP 37.

Un yacht avec des formes très géométrique, tirées de la gamme routière de la marque italienne. Et puisque l'on est dans le rapport avec l'automobile, sachez que ce yacht fait de carbone abrite non pas un, mais deux V12 diesel de 24 litres de cylindrée (d'origine Man) pour un total de 4000 ch, et une vitesse maximale de 69 nœuds, soit près de 120 km/h.

Nul doute que les réserves de carburants seront vite englouties : Lamborghini annonce un peu plus de 200 miles nautiques (390 km) d'autonomie à vitesse moyenne. Le prix de la Lamborghini des mers ? 3,1 millions d'euros pièce.