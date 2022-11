Lamborghini proposera un V12 sur sa nouvelle Aventador !

A l’occasion de la révélation du bilan chiffré de Lamborghini pour 2022, nous avons pu nous entretenir par internet avec Stephan Winkelmann, le PDG de la marque italienne propriété du Groupe Volkswagen. Nous l’avons interrogé sur l’avenir de ses modèles, et notamment celui qui va remplacer l’Aventador en 2023.

On aurait pu craindre qu’à l’instar de l’Urus, la meilleure vente du constructeur, sa future supercar récupère une plateforme et des motorisations déjà connues. En réalité, à en croire le plus italien des patrons allemands, celle qui va succéder à l’Aventador sera présentée à la fin du premier trimestre 2023 et bénéficiera d’une plateforme spécifique conçue par Lamborghini à Sant’Agatha. Il en ira de même pour la future Huracàn, dont on peut penser qu’elle utilisera les soubassements proches de ceux de la future Aventador.

Mais le point le plus important est peut-être que l’Aventador continuera à utiliser un moteur spécifique, et un V12 qui plus est ! Très important pour l’image de Lamborghini, même si ça n’a pas été facile de l’adapter aux nouvelles normes environnementales. On ne sait pas encore s’il sera purement atmosphérique, comme celui de la Ferrari Purosangue, mais ce serait beau ! Cela dit, des motorisations hybrides sont également au programme, à l’instar des synergies de groupe, comme celle qui a permis de créer le SUV Urus, proche techniquement du Porsche Cayenne.

Cela va donner un quatrième modèle s’ajoutera à la gamme Lamborghini, une auto de sport assez basse et électrique, qui pourrait dériver de la Porsche Taycan. Ainsi, on aurait une gamme composée des supercars d’un côté, du SUV et de l’électrique de l’autre. Ces derniers devraient se révéler très rentables et servir de vaches à lait au constructeur.

Du point de vue financier, la marque italienne se porte très bien : elle a vendu 7 430 voitures à fin septembre 2022, soit 528 de plus qu’en 2021 (+ 8 %). Mais plus que les ventes, c’est la rentabilité qui impressionne. En effet, le chiffre d’affaires est, lui aussi, en hausse, à 1,93 milliards d’euros, soit + 30,1 % par rapport à la même période en 2021. Quant aux bénéfices, ils bondissent de 68,5 %, à 570 millions d’euros, soit une marge de 29,6 %.

Des chiffres exceptionnels pour Lamborghini, qui les a notamment obtenus grâce aux programmes de personnalisations, et aux versions spéciales comme la Countach (120 unités). En outre, de plus en plus de clients veulent une voiture personnalisée, donc chère. Malgré tout, il n’est pas prévu de faire entrer le blason latin en bourse, contrairement à Porsche. La plus grosse progression commerciale revient à l’Huracàn, malgré son âge (8 ans), dont 2 378 unités ont été vendues (+ 11 %). Ensuite viennent l’Urus (4 834 ventes, soit + 7 %) et l’Aventador accompagnée de ses dérivées (218 immatriculations). Dans un marché incertain, plus que jamais, certaines marques de grand luxe tirent leur épingle du jeu.

Enfin, tout au long de l’année prochaine, des évènements (rassemblements, tours) seront organisés pour célébrer le 60e anniversaire de Lamborghini.