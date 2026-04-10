Le 26 avril, sortez Mamie du garage !

Avec déjà 142 événements recensés (et sûrement plus d’ici quelques jours), la Journée Nationale des Véhicules d’époque s’annonce déjà comme un véritable succès. Un peu partout sur le territoire, des concerts, expositions de véhicules et autres bourses d’échange feront vibrer les passionnés, qui sont invités à sortir leur véhicules anciens, quels qu’ils soient. Autos, motos, camions, camionnettes, véhicules militaires et même tracteurs sont en effet les bienvenus. Cette Journée Nationale avait été lancée à l’occasion des 50 ans de la FFVE en 2017.

L'événement s’inscrit comme un rendez-vous incontournable en France, pays où les voitures de collection ont la cote et génèrent un sacré business. Selon les chiffres établis par une étude de la Fédération des véhicules d’époque, la restauration et le négoce des anciennes représenteraint 1,3 milliards d’euros, la maintenance et les pièces détachées 1,2 milliards et le tourisme, 1 milliard. De plus, 42% des professionnels interrogés disent rencontrer des difficultés à recruter.

A noter aussi, le succès du label Villes et Villages d’Accueil des Véhicules d’Époque (au nombre de 230 au dernier pointage) et la bonne santé des salons consacrés à la question : on citera notamment Retromobile (Paris) et Epoqu’auto (Lyon), dont les dernières éditions ont respectivement attiré 181 500 et 108 000 visiteurs. Et le salon Prestige Auto Beaune, qui se tiendra du 23 au 26 avril, devrait lui aussi faire le plein grâce à un plateau de qualité.



