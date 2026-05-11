Un fétichiste de la Renault 5 en a acheté 50 et sa famille les vend toutes aux enchères

Comment peut-on en arriver à collectionner cinquante exemplaires de la Renault 5, cette citadine populaire produite de 1972 à 1984 ? Attention, on ne parle pas des versions les plus rares ou les plus cotées : ici pas de variante Alpine ou Turbo, juste des Renault 5 tout ce qu’il y a de plus banal dans leurs versions de « monsieur tout le monde ».

On parle en fait d’une collection privée, appartenant à un monsieur qui vient de nous quitter et dont la famille n’a pas envie de garder ses cinquante Renault 5. Osenat, la maison qui s’occupe de la vente aux enchères prévue pour trouver de nouveaux propriétaires à chacune de ces autos, ne donne pas plus de précisions quant à l’histoire de son client et de sa passion pour ce modèle.

Entre 200 et 5 000€, elles ont toutes un nom

Une chose est sûre : le propriétaire était clairement un fétichiste de la Renault 5. Il collectionnait les versions TL, GTL, Automatique ou encore Super Campus, dans tous les coloris de la gamme et avec à chaque fois un petit nom donné à l’auto.

L’exemplaire le moins cher de ce catalogue, estimé entre 200 et 400€ de valeur, est nommé « Wanda » et ce n’est pas un poisson. « Cette Renault 5 GTL 5 portes de 1980 est à restaurer. La carrosserie présente de la corrosion sur les ailes arrière. L’intérieur comporte des manques, mais le similicuir est propre », est-il précisé.

A l’inverse, les modèles les plus cotés de la collection sont estimés entre 3 000 et 5 000€. Yvonne par exemple, une TL blanche, affiche 76 570 km au compteur et semble en parfait état même si elle n’a pas roulé depuis cinq ans au moins.

Vendues en l’état

Comme dans une « sortie de grange », cette collection rassemble des voitures qui n’ont pas roulé depuis longtemps : « toutes les voitures (sauf indication contraire) n’ont pas circulé depuis plus de 5 ans et seront à remettre en route. Tous les enlèvements seront à faire sur plateau », est-il indiqué sur le site de la maison Osenat.

Vous pourrez venir observer les autos à Choyes le samedi 16 mai et dimanche 17 mai prochain et la vente se terminera le 18 mai 2026 à 14h. Attention, les kilométrages ne sont pas garantis et il vaudra mieux scruter les autos de près avant de passer un ordre.