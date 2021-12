Le bingo du repas de Noël spécial automobile

C'est parti pour la saison des (trop) longs repas et son lot de discussions enflammées. Si la crise sanitaire et la présidentielle vont assurément pimenter les échanges, l'automobile est un sujet qui peut vite animer les conversations.

Pour tenir jusqu'à la bûche et vous divertir entre les expertises médicales de l'oncle et les pleurs des enfants, Caradisiac vous propose son bingo de Noël : une grille de phrases incontournables liées à la voiture ! Il vous suffit de lancer le sujet et de cocher celles que vous allez entendre en réaction !

Le bingo du repas de Noël par Caradisiac

Les radars ? Une pompe à fric ! On passe plus de temps à regarder le compteur que la route. Et le kérosène, on le taxe quand ? il faudrait faire repasser le permis aux vieux ! Non, le danger sur la route ce sont les motos. Dacia ? Rigole, mais mon voisin en a une, c'est pas si mal. Encore une mesure décidée par des Parisiens. Le clignotant, je dois être le dernier à le mettre. La vitesse n'est pas un problème, je sais conduire. Citroen, ça reste une marque de vieux. Un chantier sur l'autoroute, aucun ouvrier ! L'E85, tu connais ? Les vélos/piétons ne respectent rien. Renault, tous les jours un bruit nouveau ! Les carburants, ça augmente vite, mais ça baisse lentement. Macron, il s'en fout, il a un chauffeur. Skoda, c'est tout du Volkswagen dessous. Les routiers, ils regardent Netflix et pas la route. L''électrique je veux bien, mais y'a pas assez de bornes. La solution, c'est le moteur à eau. Mais Total achète les brevets. Les gendarmes feraient mieux de traquer les voleurs. Je connais quelqu'un qui roule en Tesla. Le vendeur m'a dit que je ne l'aurais pas avant six mois. Et le permis, c'est pour quand ? On est des vaches à lait.

Joyeux Noël !