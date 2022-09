Le BMW XM de série en fuite

Les puristes de la marque à l'hélice ont bondi en découvrant le concept-car BMW XM à la fin de l'année dernière. Annonçant un modèle conçu à 100% par le département BMW M de la marque, chose qui n'était plus arrivée depuis la légendaire M1 de 1978, il prend la forme d'un gros SUV hybride rechargeable au design extraordinairement massif. Alors que l'évolution du style de BMW fait beaucoup parler depuis quelques années, les proportions et l'esprit de ce nouveau modèle n'ont pas grand chose à voir avec les canons sportifs de la marque bavaroise. Après le concept-car, on découvrira bientôt le modèle de série qui doit arriver sur le marché dans le courant de l'année 2023. Et comme souvent avec les modèles en préparation gardés secrets par les constructeurs, ce futur BMW XM est victime de fuites d'un bureau de la propriété intellectuelle. Les images ci-dessous permettent ainsi d'observer pour la première fois les lignes du futur modèle de série.

Si le dessin n'évolue pas beaucoup par rapport au concept-car de l'année dernière, l'engin paraît nettement plus discret sur ces images schématiques qui ne le mettent sans doute pas du tout en valeur. La poupe devient plus classique avec des feux au design moins futuriste et dans l'ensemble, l'engin pourrait presque s'inscrire dans la gamme normale de BMW.

Plusieurs versions hybrides rechargeables

Côté performances en tout cas, ce futur BMW XM se positionnera au-dessus des X5 M et autres X6 M actuels. Dans sa version d'entrée de gamme, il développera 653 chevaux via un nouveau V8 accouplé à un ou plusieurs moteurs électriques. Une variante plus puissante forte d'environ 750 chevaux sera également disponible. Son châssis reprendra la plateforme CLAR inaugurée en 2015 par l'ancienne BMW Série 7, mais elle sera profondément retravaillée par les ingénieurs de BMW M. Ce gros SUV hybride rechargeable pourra par ailleurs rouler au moins 30 kilomètres en mode 100% électrique. Il s'attaquera aux Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid et autres Lamborghini Urus. Mais fera-t-il rêver le vrai fan de BMW ?