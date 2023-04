Le calendier des pays qui vont arrêter les moteurs thermiques

La décision prise par l'Union Européenne d'interdire la vente des véhicules thermiques vous désespère. Consolez-vous, nous ne serons pas les seuls puisque plein d'autres pays ont pris des décisions équivalentes et certains vont même encore plus vite à l'image de la Norvège qui confirme son statut de précurseur en la matière.

Ainsi, le gouvernement basé à Oslo prévoit de vendre uniquement dès 2025 des voitures neuves "zéro émission" (électriques et à hydrogène). Ce challenge a l'air d'être en bonne voie puisqu'en 2022, déjà près de quatre voitures neuves sur cinq vendues (79 %) étaient électriques.

Beaucoup de nations visent 2030. C'est le cas du Royaume-Uni, de Singapour ou d'Israël. 2030, c'est aussi la date choisie par les États-Unis, mais avec toutefois un bémol puisque seule la moitié des voitures vendues devront être "sans émissions" en 2030 si on se fie au plan climat dévoilé par le président Joe Biden. Autre différence, les hybrides rechargeables, qui ont pourtant un moteur thermique pourront continuer à être commercialisées. Politique assez identique au Japon où le gouvernement vise une interdiction des véhicules thermique d'ici au milieu des années 2030, mais les hybrides et les véhicules à hydrogène resteront autorisés. Au sein même de l'UE, certains pays ont déjà annoncé une date plus précoce. C'est le cas de la Suède, les Pays-Bas ou l'Irlande, qui se sont fixés 2030 comme objectif 2030 également.

D'autres pays prennent leur temps et ont choisi 2035 comme date butoir. Parmi eux, on peut citer la Californie et l'État de New York, qui toléreront tout de même les hybrides rechargeables, le Canada, mais aussi certains pays émergents comme le Cap-Vert en Afrique ou le Chili en Amérique du Sud.