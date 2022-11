Le calendrier Pirelli 2023 est-il réussi ?

Il y a quelques semaines, la communication de Pirelli dévoilait les premières images des coulisses de l’édition 2023 de son célèbre calendrier. Publié pour la première fois en 1964 et évolué depuis quelques années vers une formule moins portée vers la nudité et la provocation, « The Cal » a été shooté cette année par Emma Summerton dans les villes de Londres et de New-York.

Il met en image pas moins de quatorze modèles, dont les mannequins les plus fameux du milieu actuel de la mode. Les noms d’Emily Ratajkowski, de Bella Hadid ou de Cara Delevigne figurent en effet au casting de cette nouvelle édition, sur la thématique des muses ayant inspiré la photographe pendant toute sa vie.

Mettre en lumière le talent des femmes

« Pour le Calendrier, j'ai voulu revenir à la racine étymologique du mot « muse ». À l'origine, la muse représentait la source, non seulement inspiratrice mais aussi détentrice de talents dans les domaines de la littérature, de la science et des arts », explique Emma Summerton, qui se dit « fascinée par les femmes qui réalisent des actions extraordinaires et créatives, des femmes qui, à commencer par ma mère, m'ont inspirée tout au long de ma vie et de ma carrière. Des personnes dont j'ai beaucoup appris : des écrivaines, des photographes, des poétesses, des actrices et des réalisatrices. Mon idée était donc de célébrer ces femmes extraordinaires et de créer un monde dans lequel les représenter », explique la photographe.