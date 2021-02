Le camion électrique Tesla avec une "petite" batterie

Si l'on ne connaît pas exactement leur capacité, les batteries de la Tesla Model S "Plaid" avaient fait l'objet de rumeurs annonçant 120 kWh. C'est beaucoup pour une automobile, mais que dire des 500 kWh de la batterie du Semi, le poids lourd Tesla qui sera lancé à moyen terme sur les marchés occidentaux ?

Sur le papier, ce chiffre est conséquent, mais ramené au poids et à la nécessité de couvrir de grandes distances, c'est en fait presque... faible. En réalité, Tesla a misé sur ses nouvelles batteries 4680 qui promettent une meilleure densité énergétique, et donc un poids plus faible à capacité équivalente par rapport à l'ancienne version de pack.

Au départ, Tesla annonçait 300 miles d'autonomie sur la "petite" batterie, ce qui représente un peu plus de 500 km. C'est évidemment bien moins qu'un tracteur à moteur diesel, mais uen autre variante à 600 miles d'autonomie est également au programme.

Il faudra toutefois clarifier pas mal de choses avec ce Semi, et notamment au niveau de l'activité des chauffeurs. En effet, le temps de passage à la station service est compté dans les heures de travail du conducteur. Avec une batterie de 500 à 1000 kWh à recharger et des autonomies plus faibles, tout pourrait changer, avec, à terme, un impact logique sur le prix des transports (et des produits) si les poids lourds venaient à passer massivement à l'électrique à batteries.