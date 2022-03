Le candidat Macron promet des voitures électriques à moins de 100 euros par mois

Emmanuel Macron a dévoilé cette semaine son programme pour la présidentielle. Parmi les propositions, il y a la volonté de grandement faciliter l'accès à la voiture électrique. Le chef de l'État a rappelé le succès de la prime à la casse, relancée au début de son quinquennat, qui a profité à un million de Français.

Mais même avec ce coup de pouce, doublé pour les plus modestes, et le bonus écologique, il est encore difficile voire impossible pour de nombreux automobilistes de passer à l'électrique, solution pourtant vantée pour échapper à la flambée des prix dans les stations-service.

Lors d'une émission sur TF1, Emmanuel Macron a d'ailleurs lui même dit "je préfère accompagner nos compatriotes pour les aider à acheter des véhicules qui consomment moins plutôt que de continuer à payer une partie de leur plein d'essence".

Le candidat Macron promet donc la mise en place d'un système de leasing avec des véhicules électriques à moins de 100 € par mois. Le Monde explique que les concepteurs du programme du président ont planché avec des constructeurs et des loueurs pour élaborer cette location longue durée.

La location se ferait en partenariat avec des partenaires privés et non directement par l'État. Ce dernier sera soutien financier. Le système serait lancé dès 2023, avec une enveloppe de 50 millions d'euros, qui financerait 100 000 voitures la première année. Le dispositif visera en priorité les jeunes, les professionnels du socio-médical et les ménages modestes qui ne peuvent se passer de voiture pour aller travailler.

Le candidat Macon aimerait favoriser les véhicules assemblés en France… mais ils sont bien rares à de tels prix. On pense avant tout à la Renault Zoé.