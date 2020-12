Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Même la moins chère des (nouvelles) Dacia Sandero a maintenant six airbags, avec des frontaux, des latéraux et des rideaux. C'est dire si l'équipement s'est démocratisé, en raison bien sûr de contrainte en matière de sécurité. Mais de quand date l'airbag ?

Ce coussin gonflable fait l'objet d'un brevet par John Hetrick, en 1953. Mais il faut attendre 1968 et Allen Breed pour avoir le détecteur d'impact qui va avec, et permet donc le gonflement de l'airbag lorsqu’une collision est détectée. L'homme va collaborer avec General Motors et Chrysler. Mais c'est GM qui va l'implanter en premier sur des modèles, en 1973, d'abord des Chevrolet pour des tests, puis des Buick, Cadillac et Oldsmobile pour la vente.

Sur les véhicules qui en étaient équipés, les ceintures de sécurité au niveau des épaules étaient enlevées, les airbags étant imaginés pour les remplacer ! Il restait tout de même une ceinture abdominale. La clientèle n'a pas été séduite, GM a rapidement abandonné l'airbag.

C'est Mercedes qui l'a ensuite proposé, il y a tout juste 40 ans sur la Classe S.