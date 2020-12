Le Caradrier de l'Avent - Que veut dire HDI ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Aujourd'hui, pour parfaire vos connaissances de l'automobile, faisons simple avec un peu de lexique, en s'intéressant aux noms connus de versions et moteurs. Parmi les lettres les plus célèbres, on pense par exemple à GTI, label popularisé par la Golf. C'est pour Grand Tourisme Injection. Forcément, sa sœur abreuvée au gazole GTD, c'est pour Grand Tourisme Diesel.

Et puisqu'il est question de diesel, TDI c'est pour quoi ? Turbo Diesel Injection ? Non ! C'est Turbocharged Direct Injection. Plus compliqué encore, du côté de PSA, on a les HDI. Là, c'est High Pressure Direct Injection, injection directe haute pression donc.

Renault a pour sa part ses dCi, les "direct common rail turbo injection", avec donc une injection directe à rampe commune. Tiens, restons chez Renault mais revenons à l'essence avec les TCe. À votre avis ? Il n'y a même pas essence pour le E : c'est Turbo Control Efficiency ! Chez VW, le TSI est le Turbocharged Stratified Injection, ou le TFSI, le F étant pour Fuel.