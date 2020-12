Le Caradrier de l'Avent - Quelles marques françaises vendent les Lutecia et Dispach ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Si l'heure est à rationaliser les gammes, l'une des clés de la quête de rentabilité, nos constructeurs français proposent encore des véhicules adaptés à certains marchés locaux et donc inconnus sur nos routes. Il y a par exemple la citadine low-cost Renault Kwid, pensée pour l'Inde, le pick-up Peugeot Landtrek, avant tout destiné à l'Amérique Latine, ou encore la Citroën C6, qui existe encore en Chine sous une nouvelle génération. Et connaissez-vous la Renault Lutecia ou la Citroën Dispatch ? Non ? Pourtant, cette fois, il s'agit de véhicules que vous connaissez bien.

La Lutecia, c'est tout simplement le nom de la Clio au Japon ! Au pays du soleil Levant, la muse grecque cède donc la place à la ville romaine, Lutetia étant le nom de la ville de Paris à l'époque romaine. Et pas question de remettre cela en cause malgré la popularité du nom Clio, puisque la cinquième génération de la Lutecia a été lancée il y a quelques jours. La raison ? C'est Honda qui utilise le nom Clio au Japon depuis les années 1980.

Pour le Dispatch, vous pouvez avoir une idée avec un nom qui suggère une fonction, celle de la livraison. Le Dispatch est le nom du Citroën Jumpy au Royaume-Uni. Ce n'est pas la seule différence, puisque le Jumper est également rebaptisé Relay.