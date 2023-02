Le chauffage au bois, ce facteur aggravant de la pollution automobile

Un ensemble de facteurs et des conditions météorologiques très particulières. Voilà l’explication du pic de pollution enregistré actuellement dans toute l’Ile-de-France, à Lyon ou certaines villes de l’Ouest du pays. Un pic de pollution qui oblige depuis ce matin et jusqu’à ce soir les automobilistes d’Ile-de-France à respecter une vitesse maximale abaissée de 20 km/h sur l’autoroute et le réseau périphérique de la région, interdisant aussi la circulation à Lyon aux véhicules dotés d’une vignette supérieure au rang Crit’Air 3. En Ile-de-France et à Lyon, il est aussi interdit aujourd’hui d’utiliser le chauffage au bois comme solution d’appoint ou d’agrément. Et si les collectivités prennent de telles mesures avec le chauffage au bois, c’est parce qu’il fait partie des principaux responsables du pic de pollution.

Comme nous l’explique l’expert Antoine Trouche d’AirParif, on doit en effet ce pic de pollution en Ile-de-France aux émissions locales importantes de particules du chauffage au bois (et du fioul dans une moindre mesure) en plus de celles du trafic routier. Les particules émises par le chauffage ont une fâcheuse tendance à se combiner avec les polluants issus du trafic routier pour former de nouvelles particules, qui s’accumulent actuellement dans l’atmosphère d’Ile-de-France à cause des faibles vents entre autres conditions météorologiques favorisant le pic. Antoine Trouche nous précise cependant qu’il est très difficile de donner des ordres de grandeur de la quantité de ces particules par rapport à celles issues du trafic routier, estimant comme impossible le fait de dire si ce pic de pollution aurait été évité sans le chauffage au bois (d’après lui, il faudrait pour cela une étude très poussée sur le sujet).

Interdire le chauffage au bois comme les voitures thermiques ?

Pendant ce pic de pollution, le chauffage au bois est interdit en Ile-de-France et à Lyon. Mais uniquement celui d’agrément et d’appoint. Le premier terme désigne le fait d’allumer une cheminée juste pour « faire joli », le second le fait d’ajouter du chauffage au bois à d’autres systèmes de chauffage (électrique, fioul…). Antoine Trouche nous indique que d’après de récentes études, les deux tiers de ces émissions liées au chauffage au bois proviennent des utilisations d’agrément et d’appoint, le dernier tiers restant concernant le chauffage résidentiel au bois. Il rappelle que les cheminées ouvertes généralement utilisées pour l’agrément et les poêles à bois d’appoint sont les systèmes les plus polluants à ce niveau, les circuits de chauffage au bois fermés et optimisés limitant les émissions de particules et les rejets nocifs dans l’environnement. Mais à l’heure où l’Union Européenne prépare l’interdiction totale de commercialisation des voitures thermiques, faudrait-il aussi légiférer contre le chauffage au bois ? Comme le rappellent les journalistes du Point, il s’agit là d’un sujet bien plus délicat à aborder que celui de la pollution automobile. Et pourtant, il semble au moins aussi important pour la santé de tous.