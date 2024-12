Le Chinois BYD vend déjà plus de voitures que Ford dans le monde !

Le « grand remplacement » des voitures européennes par les modèles chinois sur notre marché n’a pas encore eu lieu, même si MG affiche désormais de belles parts de marché chez nous. Mais BYD, qui reste assez confidentiel pour l’instant sur le Vieux continent, progresse à grande vitesse dans le reste du monde et en particulier en Chine où ses ventes ne cessent de grimper.

Résultat, Byd se retrouve déjà en position de passer de grands groupes historiquement pionniers au registre des ventes mondiales. Comme le rapportent les journalistes du Nikkei Asia, BYD a vendu 1,13 million de voitures dans le monde de juillet à septembre 2024, soit une augmentation de 38% par rapport à la même période de l’année dernière. C’est 40 000 voitures de plus que Ford, dépassé pour la première fois. Le géant américain reste pour l’instant en tête sur les neuf premiers mois de l’année avec 3,3 millions d’autos écoulées contre 3,25 pour BYD mais au vu de la tendance actuelle, le groupe chinois pourrait passer devant sur l’ensemble de l’année 2024.

Stellantis est juste devant

Stellantis, dont les ventes mondiales ont reculé de 20% sur le troisième trimestre 2024, restait devant BYD pour seulement 10 000 unités vendues sur cette période avec 1,14 million d’autos écoulées. L’entité issue de la fusion entre PSA et FCA, en pleine crise, pourrait elle aussi passer derrière BYD dans les ventes mondiales à court terme.

BYD s’est ainsi retrouvé à la sixième place des plus grands groupes automobiles mondiaux sur le troisième trimestre 2024 et pourrait bientôt devenir le cinquième derrière Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor Group et la General Motors. Le nouveau géant mondial de l'automobile progresse vite...