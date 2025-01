Le Citroën C3 Aircross exposé au Salon de Bruxelles

Le SUV urbain de la marque aux chevrons change de format et de formule, se positionnant dorénavant comme un concurrent du Dacia Duster. Comme ce dernier, il casse les prix et à la différence propose une inédite version à 7 places.

Le C3 Aircross de seconde génération mesure désormais 4,39 m, soit une augmentation de la longueur de 23 cm par rapport à la génération actuelle. Il fait ainsi partie des grands SUV urbains en flirtant même avec la catégorie des SUV compacts, ce qui lui permet de proposer une inédite version 7 places moyennant 850 € de plus.

En effet, Citroën va proposer deux versions de son SUV ayant un empattement identique de 2,67 m. La première, 5 places, qui se décline dans toutes les motorisations se caractérise avant tout par une habitabilité arrière particulièrement généreuse avec un espace aux jambes record et une garde au toit du même acabit. De quoi garantir un excellent niveau de confort à l’ensemble des passagers. On note au passage la disparition de la banquette arrière coulissante.

La version 7 places n’est pas juste une 5 places avec deux places supplémentaires puisque l’implantation de la banquette est différente puisqu’avancée de 6 cm vers l’avant afin de garantir plus d'espace au troisième rang. Un choix judicieux vu l’habitabilité restreinte au 3e rang, qui servira uniquement en dépannage. Ainsi, un passager d’1,75 m trouvera sa place mais pour une durée relativement réduite. Le C3 Aircross brille également par la contenance de son coffre avec un volume allant de 460 à 1 600 litres pour la version 5 places et de 30 à 330 litres en version 7 places selon la mise en place ou non des deux strapontins.

La planche de bord est calquée sur celle de la C3. Elle est robuste et plaisante. Elle se compose notamment d'un petit volant, d'une instrumentation haute et d'un bandeau en tissu. L'écran multimédia est réservé aux finitions hautes. Comme sa petite sœur, l’équipement est riche avec notamment de nombreuses aides à la conduite dont notamment un système de précollision, l’aide au maintien actif dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les projecteurs adaptatifs, les aides au parking avant et arrière avec caméra de recul et le contrôle des angles morts.

Le C3 Aircross, sera commercialisé en essence et pour la première fois en électrique. En thermique, les clients auront le choix entre le 1.2 Puretech 100 ch et le 1.2 mhev 48 V de 136 ch. En électrique, le C3 Aircross sera animé par un nouveau bloc de 83 kW (113 ch) alimenté par une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh, qui lui permet de revendiquer une autonomie de 300 km. En 2025, une nouvelle version devrait atteindre 400 km. Pour ce qui est de la recharge, cette batterie est capable de supporter des charges en courant continu de 100 kW, de quoi passer de 20 à 80% en 26 min. En courant alternatif, les capacités de charge oscillent entre 7 kW et 11 kW.

L'instant Caradisiac : un prix canon

Le nouveau SUV citadin français s’affiche à des tarifs ultra-compétitifs avec un prix de départ à 19 400€ avec le bloc essence 1,2 litre Puretech de 100 chevaux à boîte manuelle, c’est-à-dire au-dessous du Dacia Duster.