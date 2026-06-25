Il y a quelques jours, Renault profitait du salon Eurosatory pour dévoiler un SUV Rafale transformé en machine de guerre : le 4 Troop, développé conjointement avec Thales et conçu pour convenir à de nombreuses missions au sein des armées.

Et voilà un autre SUV taillé pour partir au front, cette fois dévoilé par Citroën. Il s’agit d’un C3 Aircross à la préparation digne d’un vrai véhicule tout-terrain : il possède des ailes élargies, des boucliers spécifiques, des bas de carrosserie retouchés, des roues de 17 pouces chaussées de pneus crantés de 275 millimètres ou encore un « roof rack » sur le toit pour embarquer de gros objets.

Un hommage aux 400 ans de la Marine Nationale

Officiellement, Citroën explique que ce C3 Aircross Marine Nationale, exemplaire unique et simple « show-car », célèbre les 400 ans de la Marine Nationale. « Imaginé comme une véritable passerelle entre la terre et la mer, ce concept unique est né de la rencontre de deux univers qui, bien que distincts dans leurs missions, partagent un socle de valeurs commun profondément ancré dans l’histoire française : l’esprit d’équipage, la protection, et le sens du service rendu à la population », peut-on lire.

Contrairement au Renault 4 Troop qui est déjà prêt pour la mise en service, ce C3 Aircross n’a donc pas vocation à être réellement construit en série pour convenir au même genre de missions. Citroën ne donne d’ailleurs aucune précision sur la mécanique, qu’on imagine basée sur celle de véhicules du groupe comme le Jeep Avenger 4XE (avec une transmission intégrale formée par un petit moteur électrique installé sur le train arrière).

Un Puretech prêt pour le combat ?

Il y aurait d’ailleurs un peu d’ironie à voir le moteur turbo 3 cylindres 1,2 litre, connu anciennement sous le nom « Puretech », se retrouver en mission dans un cadre militaire. Est-ce que ce serait le bon moyen de prouver sa fiabilité retrouvée, lui qui a été profondément retravaillé à partir de 2023 dans sa version EB2 Gen3 ? De toute façon, il n’y a aucune mise en service à l’ordre du jour dans ce cas précis…

Un petit hommage à la Visa GTI, aussi

Impossible ne pas voir non plus, surtout dans l’image de tête, un hommage à l’incroyable publicité diffusée en 1985 pour faire la promotion de la Citroën Visa GTI, catapultée depuis le porte-avions Clémenceau. L’occasion de revoir ce spot complètement fou, juste ci-dessous.