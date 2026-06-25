Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen C3 Aircross 2

Le Citroën C3 Aircross Marine Nationale veut faire la guerre comme le Renault 4 Troop

Dans Futurs modèles / Concept-cars

Cédric Pinatel

4  

Après le Renault 4 Troop militaire, voilà le Citroën C3 Aircross Marine Nationale. Celui-là n’est pas encore prêt pour le service, mais il s’y voit déjà. Et il rend aussi un petit hommage à l’une des publicités les plus folles de l’histoire.

Le Citroën C3 Aircross Marine Nationale veut faire la guerre comme le Renault 4 Troop
Le C3 Aircross Marine Nationale se met en scène sur un porte-avions.

Il y a quelques jours, Renault profitait du salon Eurosatory pour dévoiler un SUV Rafale transformé en machine de guerre : le 4 Troop, développé conjointement avec Thales et conçu pour convenir à de nombreuses missions au sein des armées.

Et voilà un autre SUV taillé pour partir au front, cette fois dévoilé par Citroën. Il s’agit d’un C3 Aircross à la préparation digne d’un vrai véhicule tout-terrain : il possède des ailes élargies, des boucliers spécifiques, des bas de carrosserie retouchés, des roues de 17 pouces chaussées de pneus crantés de 275 millimètres ou encore un « roof rack » sur le toit pour embarquer de gros objets.

Ce C3 Aircross est prêt pour le combat.
Ce C3 Aircross est prêt pour le combat.

Un hommage aux 400 ans de la Marine Nationale

Officiellement, Citroën explique que ce C3 Aircross Marine Nationale, exemplaire unique et simple « show-car », célèbre les 400 ans de la Marine Nationale. « Imaginé comme une véritable passerelle entre la terre et la mer, ce concept unique est né de la rencontre de deux univers qui, bien que distincts dans leurs missions, partagent un socle de valeurs commun profondément ancré dans l’histoire française : l’esprit d’équipage, la protection, et le sens du service rendu à la population », peut-on lire.

L’intérieur est moins guerrier que l’extérieur.
L’intérieur est moins guerrier que l’extérieur.

Contrairement au Renault 4 Troop qui est déjà prêt pour la mise en service, ce C3 Aircross n’a donc pas vocation à être réellement construit en série pour convenir au même genre de missions. Citroën ne donne d’ailleurs aucune précision sur la mécanique, qu’on imagine basée sur celle de véhicules du groupe comme le Jeep Avenger 4XE (avec une transmission intégrale formée par un petit moteur électrique installé sur le train arrière).

Un Puretech prêt pour le combat ?

Il y aurait d’ailleurs un peu d’ironie à voir le moteur turbo 3 cylindres 1,2 litre, connu anciennement sous le nom « Puretech », se retrouver en mission dans un cadre militaire. Est-ce que ce serait le bon moyen de prouver sa fiabilité retrouvée, lui qui a été profondément retravaillé à partir de 2023 dans sa version EB2 Gen3 ? De toute façon, il n’y a aucune mise en service à l’ordre du jour dans ce cas précis…

Un petit hommage à la Visa GTI, aussi

Impossible ne pas voir non plus, surtout dans l’image de tête, un hommage à l’incroyable publicité diffusée en 1985 pour faire la promotion de la Citroën Visa GTI, catapultée depuis le porte-avions Clémenceau. L’occasion de revoir ce spot complètement fou, juste ci-dessous.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Photos (4)

Voir tout
4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen C3 Aircross 2

Citroen C3 Aircross 2

SPONSORISE

Actualité Citroen C3 Aircross 2

Voir toute l'actu Citroen C3 Aircross 2

Essais Citroen C3 Aircross 2

Voir tous les essais Citroen C3 Aircross 2

Comparatifs Citroen C3 Aircross 2

Voir tous les comparatifs Citroen C3 Aircross 2