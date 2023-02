Le Citroën C5 Aircross restylé arrive en occasion, et ne fait pas de miracle

Le Citroën C5 Aircross a été lancé fin 2018, la version restylée, qui nous intéresse ici, est apparue il y a un peu plus d’un an, en février 2022. Malgré un succès confortable avec plus de 260 000 unités produites, le constructeur lui donne un second souffle esthétique en le rendant un peu plus « sérieux ».

Terminé donc les optiques avant à double étage et sa face un peu rondouillarde. Les traits se font plus étirés et droits, tandis que la partie inférieure du bouclier adopte une lame façon aluminium, selon les versions. Le profil est inchangé et les feux arrière reçoivent une nouvelle signature lumineuse, plus stricte également. Dans l’absolu, les changements ne sont, ni nombreux ni profonds, mais changent de façon sensible la physionomie du SUV.

À l’intérieur, Citroën décide de revoir plusieurs éléments de la planche de bord. Le plus visible est l’écran tactile central, qui passe de 8 à 10 pouces, ce qui nécessite aux buses d'aération de descendre d’un étage et de prendre une position horizontale. La console centrale évolue également en dégageant un espace de rangement plus grand et en adoptant une commande de boîte automatique plus petite et plus moderne. Dernier point, les sièges gagnent encore en moelleux, alors qu’ils étaient déjà confortables.

Sous le capot, le choix n’est guère large : essence PureTech et diesel BlueHDi de 130 ch chacun, et une version hybride rechargeable de 225 ch. Il faudra attendre novembre 2022 pour profiter de la déclinaison plus sage de 180 ch.

Enfin, la gamme de finition est plus riche avec cinq niveaux : Live, Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack.

Toujours aussi accueillant et modulable

Cette mise à jour ne remet pas en question ces qualités en tant que véhicule familial. Le coffre est toujours aussi accueillant, avec un volume oscillant entre 580 et 720 litres (de 460 à 600 litres pour les hybrides), et les passagers ne manquent pas d’espace. De plus, il conserve ses trois sièges arrière individuels, coulissants, et profitants de dossiers inclinables.

Citroën C5 Aircross « phase 2 » : les filières d’approvisionnement

Malgré sa relative jeunesse sur le marché, les C5 Aircross restylé sont assez nombreux sur le marché. Cependant, ils ne sont pas évidents à « filtrer », puisque les deux versions sont souvent associées. Le site internet Spoticar qui regroupe les marques du groupe Stellantis est plutôt riche avec plusieurs centaines d’annonces, comme celui de La Centrale. D’ailleurs, les doublons ne sont par rares.

En revanche, ils sont presque inexistants sur le site du bon coin. Enfin, la totalité des vendeurs, ou presque, sont des professionnels.