Le Concept Mercedes-AMG PureSpeed que pour les "passionnés et les collectionneurs les plus dévoués"

Pas de toit, pas de pare-brise ni de vitres latérales, le programme au volant du Concept Mercedes-AMG PureSpeed s’annonce pour le moins décoiffant. Enfin, pas tant que cela puisque des casques ont été conçus spécifiquement pour ce bolide.

Dans tous les cas, cette Mercedes est pour le moins radicale et s’inspire de la Formule 1. L’élément le plus singulier est sans doute le HALO en remplacement du montant A et qui, comme en compétition, doit protéger la tête des occupants. Cet élément est apparu en 2018 en F1. La partie avant reprenant les optiques du roadster SL se veut plus méchante en s’inspirant d’un « nez de requin » comme BMW l’a fait par le passé, ou sur le concept Skytop qui vient de fuiter sur la toile.

Ce n’est pas tout puisque cette Mercedes met en avant la fibre de carbone, comme pour les enjoliveurs de roue ou les déflecteurs des ailes avant et arrière. Ces éléments ont pour but d'améliorer l'aérodynamisme.

Produite à 250 exemplaires

Cette Mercedes inaugure la série Mythos et sera produite à 250 exemplaires dès l’année prochaine, mais plusieurs éléments d’importance manquent encore à l’appel. Mercedes n’indique pas quel moteur se cache sous son capot, il pourrait toutefois s’agir du V8 4.0 AMG d’une puissance de 625 ch. Pour l’occasion, il ne serait pas surprenant que l’ensemble soit encore plus musclé. Le prix n’est pas non plus indiqué.

En revanche, les clients seront triés sur le volet puisque la marque précise qu’elle ne sera « disponible que pour les passionnés et les collectionneurs les plus dévoués ». Cette pratique est courante pour ce type de voiture exclusive, mais elle est ici clairement évoquée. Si vous possédez une "simple" Classe A, inutile de candidater.