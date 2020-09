Le concept Polestar Precept sera bien produit

Polestar est une jeune marque, et construite l'avenir d'un constructeur premium passe inévitablement par la construction d'une image. Et le Precept, ce concept de GT électrique quatre portes dévoilé plus tôt dans l'année, pourrait bien aider Polestar dans sa quête. La filiale du groupe Geely a en effet confirmé que la Precept sera produite, après un accueil "très favorable" du public. Et ce n'était pas gagné : ce n'est qu'après la présentation de l'auto que Polestar a réalisé le potentiel d'un tel véhicule.

Thomas Ingelath, l'ancien directeur du design de Volvo, désormais patron de Polestar, a cependant précisé que ce projet était encore à quelques années de sa réalisation définitive. Même si le concept a été construit comme un showcar pas si éloigné d'un modèle de série, il confesse qu'il reste du travail à accomplir avant de le lancer cette grande routière, qui ne sera pas en production limitée.

Toutefois, Ingelath précise déjà qu'il ne faudra pas s'attendre à une cadence d'enfer en usine pour la Precept, dont l'objectif principal sera surtout de servir de fleuron, et de concurrencer des autos comme la future Tesla Model S ou encore Mercedes EQS.