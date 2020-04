Le coupé Volkswagen Scirocco habillé d'un regard de Golf 8

La nouvelle Volkswagen Golf 8 est disponible à la commande depuis plus de deux mois. De quoi faire bouillir l'imagination du spécialiste brésilien de la tablette graphique Kleber Silva avec un coupé Scirocco très inspiré de la dernière itération de la berline compacte.

Son travail reprend sans surprise une bonne partie des traits de la cinq portes germanique sur une carrosserie de trois portes. Une manœuvre qui s'inspire de ce que faisait Volkswagen par le passé avec son véhicule plaisir. Le Scirocco commercialisé jusqu'en 2017 combinait en effet les moteurs de la Golf avec un châssis un peu plus bas et large et un train arrière de tricorps Passat.

Il est sans doute encore trop tôt pour espérer voir le Scirocco revenir dans les concessions. La baisse des ventes des trois portes poussant les constructeurs à ne proposer leurs véhicules qu'en cinq portes et la gamme des blocs de la Golf ne correspondent pas vraiment à ce que les rumeurs avançaient au sujet de ce véhicule. Les Anglais d'Autoexpress pensent effectivement pour rappel que le Scirocco ne reviendra que sous la forme d'un modèle 100% électrique.