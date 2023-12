Le Cybertruck bientôt Cyberboat ?

Lors d'une récente discussion avec Jay Leno, le designer chez Tesla Franz von Holzhausen et le vice-président du département ingénierie des véhicules Lars Moravy évoquent une idée particulièrement audacieuse et insolite : Elon Musk envisage de rendre le pick-up électrique Cybertruck apte à flotter. Et pourquoi pas -avec un peu de plus de déterination- y adapter un moteur de bateau.

Musk profite de l'occasion pour emboîter le pas sur les réseaux sociaux en affirmant qu'un pack de modifications permettrait au Cybertruck de traverser au moins 100 mètres d'eau. Pour accomplir cela, le manager indique qu'il suffit de retravailler les joints des portes pour rendre l'habitacle plus étanche. Difficile de considérer que le Tesla Cybertruck pourra devenir une vraie embarcation de cette manière. Il aura au mieux la faculté de se sortir de situations difficiles telle qu'une inondation.

Une idée déjà évoquée

Pour rappel, Musk évoquait cette possibilité en 2022. Il annonçait que pour aller plus vite qu'à quelques nœuds, il faudrait un propulseur électrique monté sur l'attelage de remorque pour que la poussée soit intéressante. Rendez-vous dans quelques années pour voir le résultat de son imagination débordante.