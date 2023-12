Le Dacia Duster Pack Sleep fera-t-il rêver les adeptes de la "Van life" ?

Le Dacia Duster de troisième génération est devenu réalité il y a quelques jours. Alors que la seconde mouture actuellement au catalogue restera commercialisée encore quelques mois, il arrivera dans les concessions à la fin du printemps 2024. Grâce à un design plus léché que jamais et une technologie en net progrès par rapport au précédent modèle, tout le monde lui prédit un joli succès commercial.

Et ce nouveau Dacia Duster n’oubliera pas les adeptes de camping pas trop cher. Comme annoncé lors de notre première présentation de l’engin, il récupérera le « Pack Sleep » inauguré par le Jogger cette année. Pour rappel, il s’agit d’une grosse boîte qui se fixe dans le coffre, permettant à la fois de garder un coffre d’une (modeste) capacité de 220 litres mais surtout d’installer un lit à deux places de 190 centimètres de long et 130 centimètres de large en rabattant la banquette arrière et en avançant les sièges avant. On ne connaît pas encore son prix mais il coûte 1 490€ sur le Jogger.

Le 4x4 d’explorateur parfait ?

Sachant que le Duster offrira des aptitudes hors-routes meilleures que celles du Jogger (surtout dans sa version 4x4 essence 130 chevaux micro-hybride), il se présente tout naturellement comme le véhicule neuf parfait pour ceux qui cherchent un modèle capable de s’aventurer assez loin dans la nature pour un budget raisonnable. Attention tout de même, cette version à transmission intégrale devrait dépasser les 25 000€ sans le pack Sleep et il faudra donc tutoyer les 30 000€ pour se préparer un Duster capable d’aller faire le tour du monde (ou presque). Il bénéficiera aussi de ses barres de toit modulables pour cela, permettant d’installer plein de boîtes façon « safari » comme vous pouvez le voir dans la photo de tête.