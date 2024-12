Le Dacia Duster se la joue "Porsche 911 Dakar"

Comme la précédente mouture, le Dacia Duster peut jouer les tout-chemins grâce à sa garde au sol généreuse et ses porte-à-faux limités. Il propose même toujours une version 4x4 au catalogue, sur la base de son moteur essence turbo de 1,2 litre à boîte manuelle développant 130 chevaux.

Le Duster « Soul of Dakar » que vient de dévoiler la marque roumaine paraît encore plus compatible avec la pratique du tout-terrain quand on observe sa présentation haute en couleurs. Avec sa carrosserie personnalisée et son gros rack de toit équipé de caisses à outils et autres éléments nécessaires en cas d’expédition, il rappellerait même un peu la Porsche 911 Dakar à un niveau moins exclusif.

Juste annoncer le Dakar

Mais n’espérez pas la moindre modification mécanique pour optimiser ses capacités hors route, ni une commercialisation en série limitée. Ce Duster « Soul of Dakar » est un exemplaire unique faisant un clin d’œil au Sandrider, le prototype de compétition qui défendra les couleurs de Dacia en Arabie Saoudite dans quelques jours face à Ford avec notamment Sébastien Loeb au volant.

Dommage, car l’idée d’un Duster légèrement préparé pour le tout-terrain n’a rien de délirant sur le papier.