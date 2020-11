Le Ford Puma 2 arrive en occasion : un félin aux dents longues

Ford avait déjà dans sa gamme un SUV urbain : l'Ecosport. Las, vieillissant, basé sur une plateforme ancienne et destiné au départ aux pays émergents, il n'arrivait pas à faire de l'ombre aux modèles à succès sur le marché français que sont les Peugeot 2008, Renault Captur et Citroën C3 Aircross.

Alors le constructeur américain a doublé son offre, en sortant le très moderne Puma, qui se retrouve déjà sur la quatrième marche du podium des ventes de la catégorie, derrière les français (5e si on considère le Dacia Duster comme un SUV urbain). Une seconde génération qui n'a plus rien a voir avec la première. Quand l'une était un petit coupé à vocation dynamique, l'autre est donc un très tendance SUV urbain.

Mais il y a de l'inspiration tout de même dans certaines lignes et dans une ligne de toit fuyante, qui lui donne un petit air de SUV coupé.

Le Puma nouvelle recette est sans conteste dessiné pour ceux qui aiment les lignes aggressives et dynamiques. Il est athlétique, musculeux, présente une grande calandre béante, des flancs travaillés et des hanches larges. C'est clair, il se fait remarquer.

Dynamique dehors, dynamique aussi à la conduite. Loin d'opter pour le confort et la sagesse de comportement, il est conçu pour ceux qui aiment conduire, vite parfois. Le châssis est ferme, la direction précise, le confort reste supportable mais il est clair que le compromis s'est orienté vers l'agilité de comportement et l'agrément en conduite rapide, à la manière d'un Peugeot 2008 (qui s'est assagi un peu d'ailleurs avec la seconde génération).

Les aspects pratiques ne sont pas oubliés avec surtout un grand coffre, doté d'une astuce, la "megabox". Un compartiment sous le plancher, de 80 litres, qui permet de loger des objets hauts, ou de stocker des affaires sales. Il est d'ailleurs muni d'un bouchon pour pouvoir laver ses effets et ensuite vider l'eau sous la voiture.

Par ailleurs, autre cheval de bataille de Ford, le rapport prix/équipement/prestations. Là encore le Puma ne donne pas part au... chat, pour rester entre félins. Il propose une grille de tarifs très ajustée et aggressive, sans rogner sur l'équipement. Et le choix dans les motorisations est aujourd'hui assez vaste, avec de l'essence, du diesel, mais aussi des blocs micro-hybrides essence, et une très récente version sportive ST de 200 ch.

Mais alors que peut-on lui reprocher ? Peut-être un intérieur un peu trop classique, et surtout calqué sur celui de la petite soeur la Fiesta. Cela donne un habitacle assez triste et noir. Et contrairement à certains rivaux, le Puma ne bénéficie pas d'une banquette coulissante. Le bon volume global compense cependant.

Acheter un Ford Puma d'occasion : les filières d'approvisionnement

Après 9 mois de commercialisation, les modèles mis en vente sur le marché sont encore essentiellement des voitures de direction ou d'essai, mais aussi des "occasions 0 km", c'est-à-dire des autos immatriculées par les concessionnaires pour atteindre leurs chiffres de vente et leurs objectifs, et qui sont revendus déjà immatriculés mais sans avoir roulé.

Comme souvent, la majorité des véhicules en vente se trouveront sur les deux sites de petites annonces principaux chez nous, soit La Centrale et le bon coin. Quelques offres aussi sur Autoscout24 et L'argus (qui a récupéré autoreflex).

Au cumul et en tentant d'enlever les doublons, on peut trouver son bonheur parmi environ un millier de modèles proposés à la vente.

Les particuliers revendant déjà leur Puma sont encore rares, et c'est normal. Ils représentent environ 1 % des vendeurs.

On peut également trouver des Puma via le site internet du constructeur, avec le label "Selection privilège". Cliquez sur "Occasions" sur la page d'accueil.

Ford ne possède pas de site spécialisé dans la revente des véhicules de ses collaborateurs.