Le groupe Volkswagen rappelle plus de 220 000 véhicules

La sophistication croissante des véhicules modernes les oblige à embarquer de plus et plus d’équipements électroniques, chacun d’entre eux étant piloté par un ou plusieurs logiciels. Naturellement, chacun de ses softwares est testé et, normalement, fiabilisé avant de passer en série. Mais il est des cas de dysfonctionnement que des batteries de test ne suffisent pas toujours à détecter.

C’est le cas pour 224 704 modèles des marques Audi et Volkswagen, circulant aux États-Unis, qui doivent ainsi faire un détour par l’atelier afin d’effectuer des contrôles supplémentaires. En effet, le groupe allemand a constaté qu’une combinaison de logiciels pouvait faire que le TPMS (système de surveillance de pression des pneus) ne remarque pas qu’une ou plusieurs roues perdaient de l’air. L’entreprise ne précise pas quels sont ses programmes, mais indique simplement que seulement 3 % des voitures rappelées nécessiteraient, au final, une correction. Dans le cas présent, il s’agit d’installer un nouveau programme de pilotage de l’unité de freinage.

Cette opération fait l’objet d’un triple rappel, référencé 45J7 chez Audi, 45J6 et 45J8 chez Volkswagen. Seuls des modèles appartenant aux millésimes 2019 à 2021 (dates de production comprises entre novembre 2018 et avril 2021) sont touchés. Il s’agit, dans le détail et pour Volkswagen, de 21 738 Golf (dont 11 344 GTI et 5 154 R), 3 692 Golf Sportwagen (Golf SW dans notre pays), 8 311 Golf Alltrack, 96 121 Jetta (dont 10 881 GLI), 81 646 Tiguan (qui correspondent au Tiguan Allspace en Europe) et 71 355 Atlas (dont 14 Cross Sport). Chez Audi sont rappelées 7 365 A3 (dont 6 506 Sedan/Berline et 859 Cabriolet) et 5 816 Q3.

La plupart de ces véhicules étant produits sur les mêmes chaînes que leurs homologues commercialisés sur notre continent, on peut légitimement penser que "nos" Audi et Volkswagen sont touchées par le même mal. Néanmoins, à ce jour, le groupe n’a déclaré aucun rappel de ce type pour le marché européen.